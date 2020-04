– News – Covid-19, continua a salire il numero dei morti nel mondo: superata soglia 60 mila

(Teleborsa) – Sono al momento 60.115 le vittime del coronavirus in tutto il mondo, secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University, ma in costante e progressivo aumento. Italia, Usa e Spagna sono i Paesi più colpiti per numero di morti, con trend in decisa crescita in Gran Bretagna.Con altre 809 nuove vittime nelle ultime 24 ore, sale a 11.744 il bilancio dei deceduti causa Covid-19 in Spagna. I nuovi contagi sono 7.026 per un totale di 124.736 casi nel Paese, ora seconda Nazione al mondo più colpita per numero di ammalati sintomatici e non, dopo gli Stati Uniti d’America.

Gli Usa da parte loro registrano una ancora più alta punta di decessi: 1.480 in 24 ore per un totale di 7.400 nel Paese, con New York che ha avuto 630 persone morte in un giorno. Ma il Presidente Trump continua a escludere un ordine nazionale di lockdown: “Decidano i Governatori, spetta a loro“.

Nuovo record di 708 morti in più nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna, con in totale, per il momento, di 4313 decessi. E il dramma ovunque non da segnali di regressione.