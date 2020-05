– News – Eurotech, Cda nomina Siagri Ad e Fumagalli vicepresidente

(Teleborsa) – Roberto Siagri e Aldo Fumagalli nominati rispettivamente Amministratore delegato e vicepresidente di Eurotech. Lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione della società di ricerca, sviluppo e produzione di computer miniaturizzati e di dispositivi ad elevate prestazioni. Eurotech, con sede ad Amaro, in Provincia di Udine, nella Regione Friuli Venezia Giulia, è quotata negli indici FTSE Italia Small Cap e FTSE Italia STAR della Borsa Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì confermato Roberto Siagri nella carica di “Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi” e ha confermato Sandro Barazza Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Eurotech è nota, tra l’altro, per aver ideato e realizzato negli anni scorsi un sistema di raffreddamento ad acqua calda applicato alla generazione dei suoi supercalcolatori Aurora Hive che li rende in grado di disporre della potenza di calcolo necessaria per rendere “intelligente” un’auto e farla marciare nel traffico senza pilota.