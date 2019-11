– News – Fca-Psa, Gualtieri: “Forte interesse a preservare nostra produzione”

(Teleborsa) – La fusione tra Fca ed il gruppo PSA è “un tema decisivo per il futuro dell’Italia a cui la politica dovrebbe dedicare attenzione” ed “un’operazione strategica che permetterà al Gruppo di raggiungere la dimensione di scala necessaria a sostenere gli investimenti richiesti dalla transizione tecnologica in atto”.

Lo ha detto il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in un’intervista a La Stampa in cui sottolinea come il Governo abbia “un forte interesse a che la nostra produzione nel settore automotive sia non solo preservata ma valorizzata e rilanciata, anche percheé ciò è essenziale per mantenere la vitalità della filiera componentistica”.

“Per questo abbiamo avviato un dialogo con l’azienda – ha aggiunto Gualtieri – che è utile anche a calibrare al meglio gli interventi di politica industriale a livello italiano ed europeo che possono concorrere a sostenere gli investimenti in ricerca e innovazione tecnologica connessi allo sviluppo di una mobilita’ sostenibile”.