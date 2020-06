– News – FED, Powell: “Non appropriati per Usa tassi interesse negativi”

(Teleborsa) – I tassi di interesse negativi non sono appropriati per gli Stati Uniti “almeno in questo momento”. È quanto ha affermato il presidente della Fed, Jerome Powell, nel corso di un’audizione davanti a una commissione della Camera dei Rappresentanti dopo aver presentato il rapporto sulla politica monetaria dell’istituto ieri di fronte al Senato.

“Più facciamo ora» per far fronte alla crisi del coronavirus, più l’economia sarà forte. Questo non è il momento di preoccuparsi della situazione di bilancio” ha sottolineato Powell.

In tale scenario la Fed non intende ritirare a breve le misure messe in campo per il coronavirus. “Manterremo il piede sull’acceleratore fino a quando non sarà chiaro che l’economia sta ripartendo” ha aggiunto Powell precisando che gli Stati Uniti sono nelle fasi iniziali della ripresa.

(Foto: Salvatore Cavalli)