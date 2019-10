– News – Trump a Fed: “Frena l’economia, dovrebbe fare come UE”

(Teleborsa) – “Europa e Giappone hanno tassi negativi. Non dovremmo seguire i nostri rivali? Sì dovremmo, ma la Fed non ha idea“. A dirlo è Donald Trump che torna ad attaccare la Federal Reserve riunita per decidere le prossime mosse di politica monetaria.

“Avremmo un potenziale illimitato ma siamo trattenuti dalla Fed. In ogni caso vinciamo”, aggiunge il presidente degli Stati Uniti twitta Trump, ricordando che “i dati sulla fiducia dei consumatori sono molto positivi. L’economia vola”.