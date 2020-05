– News – UBER+SUHNER, nuovo sistema per ricarica continua veicoli elettrici a 500 Ampere

(Teleborsa) – HUBER+SUHNER, fornitore leader mondiale di soluzioni di connettività elettrica e ottica, ha lanciato RADOX® HPC500, il primo sistema di cavi di ricarica raffreddato al mondo che consente la ricarica continua a 500 Ampere anche in ambienti ad alta temperatura. Il cavo e il connettore HPC500 si basano sulle prestazioni e sul design della famiglia HPC400 per stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Numerosi miglioramenti e nuove funzionalità rendono il sistema pronto per requisiti attuali e futuri. Miglioramenti includono una ricarica continua appunto da 500 A, un grado di protezione del connettore IP67, l’opzione di un sistema di misurazione pronto all’uso e contatti sostituibili per una maggiore durata.

Oltre al sistema di cavi raffreddati, HUBER+SUHNER ha anche sviluppato una nuova unità di raffreddamento da 24 V per aumentare la capacità di raffreddamento e ridurre le temperature operative delle linee elettriche, consentendo una ricarica continua di 500 A a temperature ambientali fino a 50 gradi centigradi. La nuova unità di raffreddamento plug-and-play, che è pre-riempita con refrigerante, si adatta alle stazioni di ricarica esistenti, riducendo significativamente i tempi di installazione. La velocità di entrambi i ventilatori sullo scambiatore di calore e sulla pompa del liquido di raffreddamento viene regolata automaticamente per ottenere le prestazioni più efficienti, riducendo significativamente il livello di rumore.

“I miglioramenti apportati al sistema HPC completo rendono questo prodotto davvero innovativo che consente la ricarica continua a 500 A per la prima volta – ha dichiarato Max Göldi, Market Manager Industry presso HUBER+SUHNER – e questo aiuta gli operatori delle stazioni di ricarica a prepararsi per il futuro con un ritorno sull’investimento migliorato”.

L’azienda HUBER+SUHNER, con sede a Herisau, comune svizzero di 15 730 abitanti capitale del Canton Appenzello Esterno, sviluppa e realizza componenti e soluzioni di sistema per la trasmissione dati e il trasporto dell’energia per via elettrica e ottica. L’impresa è fornitrice di cavi, connettori, sistemi di cablaggio, antenne e altri componenti passivi a clienti operanti nel mercato della comunicazione, dei trasporti e dell’industria, avvalendosi della propria esperienza nel campo della radiofrequenza, delle fibre ottiche e delle tecnologie a bassa frequenza.