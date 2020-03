– News – Zingaretti contagiato dal Coronavirus. Sta comunque bene e continua il lavoro da casa

(Teleborsa) – Il Segretario del Pd e Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è positivo al test del Coronavirus. Lo ha reso noto lo stesso Governatore attraverso Facebook precisando di “star bene” e di essere in isolamento domiciliare da dove continua a lavorare. “E’ arrivato. Ovviamente mi attengo e sarò seguito secondo tutti i protocolli previsti per tutti in questo momento”.

“I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid-19 – ha detto ancora – ma comunque sto bene. Dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Sto dalla mia abitazione a seguire quello che potrò seguire, anche la mia famiglia sta seguendo i protocolli. La Asl sta contattando le persone che mi sono state in questi giorni più vicine per le verifiche del caso. Ho informato il vicepresidente della Giunta regionale, così come il vicesegretario del Pd Orlando. Ho sempre detto niente panico, combattiamo e quanto mai in questo momento darò il buon esempio seguendo le indicazioni dei medici e combatto come è giusto fare in questo momento per il Paese. Ovviamente mi attengo e sarò seguito secondo tutti i protocolli previsti per tutti in questo momento. Sto bene e quindi è stato appunto scelto l’isolamento domiciliare. A presto!”

l primo a commentare è stato Matteo Renzi. “Forza Nicola, tutti con te! E con tutti coloro che stanno combattendo contro il CoronaVirus. E grazie ai medici, infermieri, farmacisti, ricercatori. Tutti insieme, tutti!”, scrive il leader di Italia Viva su Facebook. Anche Giorgia Meloni fa gli auguri al segretario del Pd: “In bocca al lupo a Nicola Zingaretti!”. E Paolo Gentiloni scrive su Twitter: “Forza Nicola Zingaretti! Più che mai decisi e uniti nel contrasto al “Covid 19” Coronavirus. E Matteo Salvini: “Prima di tutto la salute.

“Non ho alcun sintomo ma ovviamente farò dei controlli”, ha detto da parte sua Andrea Orlando. Intanto, a scopo precauzionale lo staff del segretario Pd e gli esponenti del partito che sono stati a contatto con il leader in questi giorni, si stanno sottoponendo ai controlli del caso, a partire dai tamponi specifici. Si starebbe decidendo anche sulla chiusura della sede del Nazareno.