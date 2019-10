10 falsi miti sul Forex Trading

Che tu sia un trader navigato o uno alle prime armi nel forex trading, ti imbatterai sempre in alcuni falsi miti duri da smentire. Questi falsi miti possono incidere su chiunque, a prescindere da quanto tempo una persona faccia trading. Conoscendo quelle che sono le false convinzioni più diffuse e quelle che sono invece le regole forex, i trader possono evitare inutili frustrazioni. Nel corso di questo articolo, illustreremo 10 di questi falsi miti che hanno purtroppo la capacità di incidere su qualsiasi fase del trading – a partire dalle motivazioni per cui le persone sono nel forex sino ad arrivare allo sviluppo delle strategie forex.

Regole Forex Trading – 1° falso mito: Arricchirsi velocemente

La pubblicità ha velocemente ampliato la vendita nel mercato forex, facendo accorrere nell’ ”arena” molte persone alla ricerca di guadagni facili con poco sforzo. Fare trading richiede pazienza e i trader non racimolano un po’ di denaro per poi lasciare la scena, piuttosto invece mantengono costanti le loro attività di trading. La mentalità corretta per approcciarsi al trading ha come base la coerenza e la continuità, non di certo l’entrata a gamba tesa nel forex con l’intento di arricchirsi in maniera veloce per poi gettare la spugna non appena si ha qualche soldo in tasca.

Regole Forex Trading – 2° falso mito: Il forex è solo per trader a breve termine

Ad aver reso il trading forex a breve termine molto popolare è stata l’alta leva. Le tendenze di valuta a lungo termine sono guidate da fattori fondamentali, ragion per cui i trader a lungo termine si focalizzano su una tendenza più ampia e non si preoccupano delle oscillazioni giornaliere.

Le valute possono essere usate come un investimento per diversificare o coprire un portafoglio buy and hold.

Regole Forex Trading – 3° falso mito: Il mercato è corrotto

I trader che non hanno conseguito il successo che speravano, anziché analizzare le ragioni che li hanno portati ad operazioni di trading infruttuose, spesso identificano la causa in un mercato truccato o in un broker corrotto. Sebbene sia una supposizione molto facile da fare, il forex non è affatto un mercato truffaldino. E’ il mercato più ampio e liquido del mondo, in cui avvengono centinaia di migliaia di transazioni giornaliere. Questo significa che se qualcuno, per le sue operazioni di trading, non adottasse un approccio professionale, gli altri trader se ne accorgerebbero velocemente.

Regole Forex Trading – 4° falso mito: Puoi avere sempre ragione

Capita di subire delle perdite, e tentare di trovare una strategia che sia sempre giusta, lascerà il trader ai margini per un tempo indeterminato oppure lo dirigerà in un mercato con una strategia ultra-ottimizzata che non si adatterà alle nuove condizioni.

Regole Forex Trading – 5° falso mito: Puoi fare guadagni facili puntando sulle news

Col senno di poi, fare una mossa valutaria dopo una divulgazione di notizie di grande impatto può far venire l’acquolina in bocca al pensiero di guadagni facili. Questo è quanto di più lontano dalla realtà possa esserci, dal momento che potrebbe essere estremamente difficile fare trading in real time con le notizie. Sebbene sia possibile impostare un’operazione di trading prima che venga fatto l’annuncio, l’esecuzione richiede un’attenta analisi delle statistiche al fine di determinare il possibile effetto sul mercato. Questa analisi deve essere condotta quasi immediatamente per ragioni concorrenziali. Di conseguenza, fare trading sulle news richiede una strategia meticolosa e guadagni facili continuativi sono molto rari.

Regole forex trading – 6° falso mito: Più operazioni di trading fai, meglio è

Sebbene sarebbe bello pensare che se un trader guadagna facendo trading una volta al giorno, lo stesso accadrebbe se facesse trading dieci volte con conseguenti dieci guadagni, in realtà non è proprio così. Fare trading di qualità e non quantità, e focalizzarsi su poche coppie di valute sarà di grande aiuto. A meno che il trader in questione sia molto esperto e si basi sulle strategie di scalping, la maggior parte dei trader vedranno benefici solo portando pazienza, puntando su ciò su cui hanno competenze e aspettando le migliori opportunità – per quante ridotte possano essere.

Regole Forex Trading – 7° falso mito: Predire l’andamento del mercato è la chiave per guadagnare

Tentare di fare previsioni può costituire la rovina di un trader, nonostante sia quello che molti trader inesperti fanno. Fare previsioni può accecarci poiché causa dei pregiudizi verso una posizione e può interferire con un giudizio razionale e obiettivo. I trader devono operare secondo un sistema ben impostato e accettare le vittorie così come le sconfitte. Il mercato, che è in continuo movimento, dovrebbe dettare le operazioni di trading che vengono fatte. Se viene fatta una previsione, il trader dovrebbe attender il movimento della valuta per avere una conferma sull’attendibilità della previsione.

Regole Forex Trading – 8° falso mito: Più una strategia è complessa, meglio è

Inizialmente i trader partono con una strategia semplice e vedono un piccolo riscontro positivo. Poi iniziano a ritenere che se continuano a modificare il loro sistema di strategia, aggiungendo altre variabili, potenzieranno i loro ritorni. Se anche tu sei dello stesso avviso, sappi che stai commettendo un grosso errore. Anziché tenere in considerazione cose semplici come l’andamento del prezzo (che è la cosa determinante nell’ottenere un profitto) o se il mercato e in rialzo o in ribasso, il trader tende a determinare precisi punti di inversione e fare ulteriori operazioni di trading. In conseguenza a quanto detto, se un sistema funziona, adottalo e non cambiarlo. Piuttosto, concentrati sulla gestione del capitale.

Regole Forex Trading – 9° falso mito: Gestione del capitale significa mettere un limite

Il fattore determinante per il successo di un trader è la gestione del capitale, che non significa assolutamente solo mettere un limite su un’operazione di trading, piuttosto significa stabilire il totale da rischiare su ciascuna operazione – che in genere dovrebbe essere inferiore all’1%. Concentrandosi sulla gestione del patrimonio, un trader ignora che questo ha grandi possibilità di apportare ad un imminente fallimento, anche se usi la migliore strategia.

Regole Forex Trading – 10° falso mito: Basta seguire ciò che fanno gli altri

Ci sono sempre molti consigli che possono essere dati circa le modalità di trading. Però va considerato che non ci si può basare sui consigli degli altri dal momento che i soldi che potresti perdere sono tuoi. I più esperti possono dare preziosi consigli ma tutte le informazioni devono essere filtrate prima di metterle in pratica.

Regole forex trading : Conclusioni

E’ importante per un trader informarsi e capire quali valute il trading include, alcune informazioni saranno dettate dall’esperienza, altre verranno da sé. Il mercato delle valute è colmo di falsi miti che possono danneggiare le possibilità di un trader. Sviluppare un solido piano di trading è fondamentale.

