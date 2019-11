– News – Toscana Aeroporti, novità Volotea Pisa-Olbia

(Teleborsa) – Volotea incrementa i propri collegamenti nazionali in Italia annunciando l’apertura di una nuova rotta esclusiva da Pisa per Olbia. Il nuovo volo sarà disponibile da maggio 2020 e collegherà quindi direttamente la zona nord occidentale della Toscana alla Costa Smeralda. La low cost spagnola volerà dalla città della “Torre pendente” alla volta di Olbia 3 volte a settimana (martedì, venerdì e domenica), per un totale di 14.900 posti in vendita. Inoltre, il vettore ha riconfermato le rotte in partenza per Nantes e Bordeaux, per un totale di 3 destinazioni e un’offerta complessiva di 54.000 biglietti in vendita. Nel 2019, da gennaio a settembre, Volotea ha trasportato a Pisa 42.700 passeggeri, raggiungendo un load factor del 90%.

“Siamo molto lieti di annunciare un nuovo collegamento dallo scalo toscano verso la Costa Smeralda – ha detto Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe della compagnia – e siamo felici di poter offrire una nuova rotta ai passeggeri toscani in partenza dal Galileo Galilei. Con i nostri voli comodi, diretti e veloci sarà ancora più facile concedersi una vacanza all’insegna del mare cristallino della Sardegna. Con questo collegamento puntiamo inoltre a incrementare il flusso di turisti incoming desiderosi di visitare Pisa e le bellezze della Toscana”.

“Il collegamento Pisa-Olbia rappresenta una straordinaria occasione di scambio per due tra le più belle regioni italiane – ha sottolineato la direzione di Toscana Aeroporti – e siamo certi che il nuovo volo sarà apprezzato dai nostri passeggeri che potranno finalmente godere di questa opportunità per la prossima stagione estiva”.