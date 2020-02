– News – Airbus, consegnato ad Aeroflot primo A350-900 XWB

(Teleborsa) – Aeroflot, prima compagnia dell’Europa orientale a disporre dell’Airbus A350-900 XWB (eXtra Wide Body). Il vettore di bandiera della Russia che fa parte dell’Alleanza SkyTeam insieme ad Alitalia, Delta Air Lines, Air France-KLM e ad altre undici aerolinee di tutto il mondo, ha ordinato 22 aeromobili del nuovo bireattore intercontinentale a fusoliera larga e già ha in servizio una flotta Airbus di 126 jet, di cui 107 della famiglia A320 e 19 A330. Il nuovo A350-900 di Aeroflot si distingue per una inedita livrea che racchiude i suoi quasi 100 anni di storia.

A350-900 della compagnia russa è caratterizzato da un nuovo design della cabina, configurata a tre classi con 316 posti: 28 in Business, 24 in Comfort e 264 in Economy. Al suo interno, il sistema di intrattenimento in volo Panasonic eX3 di ultima generazione, schermi HD e connettività Wi-Fi. A350-900 di Aeroflot, con la capacità di percorrere senza scalo 9.700 miglia nautiche (17.964,4 chilometri) volerà da Mosca verso una serie di destinazioni di lungo raggio, come Dubai, New York, Miami, Osaka e Pechino.

L’aeromobile ha fusoliera e ali in fibra di carbonio, oltre a nuovi motori Rolls-Royce a basso consumo di carburante. A fine gennaio 2020, la Famiglia A350 XWB con circa 1000 ordini fermi da parte di 50 clienti nel mondo, in poco tempo ha raggiunto i primi posti della classifica dei widebody di maggiore successo di sempre.